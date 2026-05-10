Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional intervinieron en Huancayo a una pareja acusada de sustraer productos de un supermercado utilizando a un bebé y su cochecito para ocultar la mercadería. Según las investigaciones preliminares, ambos ingresaban al establecimiento con el menor para evitar levantar sospechas mientras cometían el hurto.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Humareda Bautista, de 27 años, y Soledad Rutte Salomé, de 24. La intervención se realizó en los exteriores de una tienda ubicada en la cuadra 9 de la avenida Ferrocarril, luego de que personal de seguridad detectara movimientos irregulares.

#Perú #NoticiasPerú ♬ sonido original - Latina Noticias @latinanoticias En Huancayo, miembros del Grupo Terna detuvieron a una pareja, Víctor Humareda Bautista y Soledad Rutte, tras ser descubiertos robando en un supermercado. Los 'tenderos' llevaban consigo un bebé en brazos y un coche en que el que colocaban todo lo que hurtaban. Pese a la evidencia en su contra, ambos fueron liberados solo unas horas después, pues el monto de lo robado no superaba los 500 soles. #LatinaNoticias

Modus operandi

De acuerdo con información policial, la pareja utilizaba una tijera para retirar los precintos y códigos de seguridad de distintos productos. Posteriormente, colocaban los artículos dentro del coche del bebé y en una mochila negra para sacarlos sin pagar.

Durante la intervención, los agentes encontraron diversos productos presuntamente sustraídos del establecimiento. Entre ellos había yogures, huevos, chocolates, tocino, bebidas gaseosas y carnes.

En un primer momento, ambos lograron pasar los controles de seguridad del supermercado. Sin embargo, las cámaras de videovigilancia registraron cada uno de sus movimientos dentro del establecimiento.

Con esas imágenes, efectivos policiales acudieron al lugar para concretar la captura de los sospechosos. Luego fueron trasladados a una comisaría de Huancayo para continuar con las diligencias correspondientes.

La mercadería recuperada fue valorizada en aproximadamente 340 soles y posteriormente devuelta al supermercado. Pese a la evidencia encontrada, ambos recuperaron su libertad horas después debido a que el monto de lo sustraído no superaba los 500 soles.

La Policía también informó que los casos de hurto bajo la modalidad de tenderos han aumentado en la región. Hasta el momento, se han registrado 26 personas detenidas por hechos similares en Huancayo.