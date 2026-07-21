La Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo simultáneo en distintos puntos de la provincia de Huancayo contra una presunta banda criminal dedicada al robo y comercialización de artefactos.

Durante la intervención, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) llegaron hasta un establecimiento de venta de electrodomésticos denominado Grupo Fabián, ubicado en el jirón Atahualpa, entre los jirones Huánuco y Andaluz, donde se realizaron diligencias para verificar los productos almacenados.

Según las primeras investigaciones, los integrantes de esta presunta organización alquilaban viviendas en diferentes sectores de Huancayo, El Tambo y Chilca, para luego sustraer objetos de valor que posteriormente serían trasladados y comercializados en la tienda intervenida. La Policía investigó la procedencia de los bienes encontrados en el establecimiento.

Operativo en simultáneo

Otro de los puntos intervenidos se ubicó en la avenida José María Arguedas y pasaje Antonio, en el sector Justicia Paz y Vida, donde los agentes lograron detener a dos personas presuntamente vinculadas a estas actividades ilícitas.

En el operativo participaron efectivos de la Divincri y Crimen Organizado. Hasta el local Grupo Fabián también acudieron representantes del Ministerio Público para acompañar las diligencias.