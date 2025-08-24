



No pudo dominar su ira y casi se convierte en feminicida. Por celos, un trabajador de construcción civil, con una tabla de madera golpeó a su esposa, dejándola inconsciente y con fracturas.

Tomasa S.P. (40), está viva de milagro, su agresor Juan Taipe Pérez (43), fue detenido por tentativa de feminicidio. “La llevé a la clínica, yo no quería matarla”, es lo que habría dicho a las autoridades el trabajador que fue detenido en la clínica Ortega de Huancayo, a donde trasladó a la fémina malherida.

TRASLADAN. Policías de la comisaría de Huancayo que realizaban el “operativo Impacto 2025”, fueron alertados del ingreso de una fémina a emergencia de la clínica, ubicada en la cuadra 11 de la Av. Daniel Alcides Carrión.

La mujer había sido víctima de agresión física por su pareja, por lo que pedían la intervención de la Policía.

En el nosocomio el médico de turno indicó que Tomasa tenía traumatismo encéfalo craneano, heridas múltiples en el cuero cabelludo, fractura de antebrazo derecho y traumatismo torácico cerrado, por lo que quedó internada.

La agraviada confirmó a los policías que fue golpeada por su esposo en su domicilio de la Av. 15 de Setiembre en el distrito de Sapallanga.

Según la denuncia, Taipe reclamó a su cónyuge por un hecho de índole amoroso, celos, para luego agredirla con una tabla de madera en diferentes partes del cuerpo hasta dejarla inconsciente.

Temiendo por la vida de su víctima, el agresor la trasladó a la clínica donde los policías lo aprehendieron por tentativa de feminicidio.

El implicado fue llevado a la Divincri Huancayo.

Según el reporte denuncias de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, de enero a junio 2025 el Ministerio del Interior hay más de 11 mil denuncias por violencia física, psicológica y violación sexual, realizadas en las comisarías de Huancayo (4,308); Chilca (4,253) y El Tambo (2,763).

Otra víctima de agresión fue Vanesa S.C. (33), quien denunció que fue agredida por su conviviente, Pol Castro M. (34), quien fue retenido.

