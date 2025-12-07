Las carpas fueron colocadas para ampliar la atención del servicio de medicina, pues en los módulos apenas ingresaban los equipos y materiales. A la fecha, las consultas siguen desarrollándose bajo esas mismas condiciones.

Consejera regional cuestiona falta de gestión

“Hemos hablado con la directora de la Red Valle del Mantaro y le hemos manifestado que no son las condiciones propicias para atender a la población, porque son carpas de atención itinerante; pero sabemos también que existe una alta demanda de la población por los servicios de salud”, declaró.

El personal de salud evitó brindar declaraciones por no contar con autorización, aunque confirmaron que ya preparan el traslado a otro local.

Traslado sería al excentro de salud La Libertad

Población atendida supera las 13 mil personas