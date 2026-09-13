Las municipalidades de centros poblados denuncian que desde el 2002 perdieron autonomía y que actualmente dependen de las municipalidades provinciales para ejercer sus funciones. Victoriano Matías Bonifacio, asesor de la Asociación de Alcaldes de los Poblados de la Macroregión Centro, sostuvo que esta situación también limita su capacidad para atender las necesidades de sus comunidades.

“A partir del año 2002, perdemos la autonomía económica, política y administrativa a nivel nacional. Y ahora prácticamente nosotros cumplimos funciones por delegación del alcalde provincial”, señaló.

A ello se suma el incumplimiento de las transferencias económicas establecidas por ley. Bonifacio indicó que los centros poblados deberían recibir el equivalente a media UIT de la municipalidad provincial y otra media UIT de la distrital, pero muchas reciben montos inferiores.

“Casi el 40% de las municipalidades de centros poblados del Perú no están recibiendo esta suma. Están recibiendo un monto meno. En la provincia de Junín, 17 centros poblados reciben apenas 172 soles mensuales”, afirmó.

Frente a esta situación, la Asociación de Alcaldes de los Poblados de la Macroregión Centro presentó dos proyectos de ley. El primero busca establecer una transferencia económica de ocho UIT mensuales directamente del MEF para cada centro poblado, mientras que el segundo plantea recuperar su autonomía política, económica y administrativa.

“Los dos proyectos de ley son a favor, a nivel nacional”, sostuvo Bonifacio, quien anunció que estas propuestas serán impulsadas durante el congreso extraordinario de alcaldes de centros poblados programado para el 15 de septiembre.