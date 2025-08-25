MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/por-biopsia-de-higado-nos-pagan-100-soles-cuando-al-iren-le-pagan-1500-soles-noticia/

Cinco profesionales quedaron fuera del colegio Santa Isabel por llegar tarde, para rendir el examen del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud-Serums. Las personas llegaron después de las 9:30 horas, cuando ya habían cerrado las rejas del local. Mientras que dos postulantes, fueron sacadas del interior, debido a que ingresaron sin el documento nacional de identidad. Estos fueron los incidentes que se registraron ayer en Huancayo. El ingreso fue desde las 7 de la mañana, pero a las 8 de la mañana es cuando se registraron extensas filas, esto debido a que demoró el registro de los postulantes, muchos de los cuales llevaron celulares, carteras, aretes, que tuvieron que quitarse. El examen concluyó a las 13:00 horas.

Pese a que estaba prohibido llevar celulares, aretes, carteras, varios postulantes llegaron con los referidos objetos y los tuvieron que dejar a personas desconocidas y hasta vendedores ambulantes, para poder ingresar a rendir la evaluación.

Para la evaluación se inscribieron 1336 postulantes, que son profesionales titulados de diversas carreras como medicina, enfermería, nutrición, químicos farmacéuticos, psicología, obstetricia, tecnología médica, entre otros.