Un joven de 17 año de la Merced, víctima de un asalto y apuñalado a la alturas del hombro, se salvó de morir gracias a la intervención quirúrgica exitosa de los especialistas del hospital Daniel A. Carrión de Huancayo, ellos realizaron una esternotomía, cirugía a pecho abierto, para lograr reparar la lesión en las arterias supra aórticas.

El joven fue traído desde la ciudad de la Merced, con una grave lesión en las arterias supra aórticas producto de la lesión causada por un objeto punzocortante, debido a la gravedad fue sometido a un procedimiento complejo que involucra la separación del esternón durante la cirugía, cortando por la mitad el pecho y separándolo en dos partes.

El jefe del servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del nosocomio, Dr. José Rafael Egoavil Gutiérrez, precisó que la cirugía duró 8 horas y lograron una exitosa operación y primera en su género realizada en el hospital, agradeció a las enfermeras y anestesiólogos que trabajaron para lograr un manejo impecable del post operatorio y un abordaje amplio del paciente que recibió una operación a pecho abierto.

“Al inicio tenía un poco de espasmos que me asustaban, pero al pasar los días mi recuperación fue rápida, desde que ingresé de emergencia me hicieron exámenes, pase a sala de operaciones y hoy me voy feliz a casa” dijo el joven de 17 años.