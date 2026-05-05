Una clínica privada ubicada en Alto La Merced fue clausurada de manera preliminar por 30 días, luego de que una mujer identificada como Elvira Palomino Romero, de aproximadamente 40 años, falleciera tras someterse a una operación de vesícula. La familia denunció presunta negligencia médica, señalando además que el centro no contaba con los equipos adecuados para la intervención.

Tras la denuncia, autoridades municipales realizaron una inspección en el establecimiento, ubicado en la unidad Los Ángeles, donde confirmaron que operaba sin licencia de funcionamiento ni autorizaciones sanitarias. Durante la intervención, el local se encontraba cerrado y solo se halló a dos personas realizando labores de limpieza, lo que generó sospechas sobre un intento de ocultar evidencias.

Vecinos indicaron que la clínica funcionaba desde hace unos cinco meses. Las autoridades iniciaron un proceso administrativo sancionador y exhortaron a la población a verificar que los centros médicos cuenten con permisos vigentes, advirtiendo que la informalidad en este tipo de servicios representa un grave riesgo para la vida de los pacientes.