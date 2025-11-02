Tres locales nocturnos fueron clausurados y varios sancionados durante un operativo municipal realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, en el marco de las celebraciones por Halloween. Las intervenciones se efectuaron por falta de licencias, deficiencias de salubridad, presencia de menores y exceso de aforo, entre otras infracciones.

Infracciones

“Entre los establecimientos clausurados figura la discoteca Brutal, en San Carlos, donde se comprobó el ingreso de menores de edad consumiendo licor”, informó el gerente de Promoción Económica y Turismo de la MPH, Edwin Pérez Chamorro. La Oficina de Defensa Civil impuso una multa equivalente al 40% de una UIT por agresión verbal contra la autoridad municipal. Durante la inspección, personal de Bromatología también detectó la fabricación y uso de hielo artesanal sin registro sanitario. A pesar de la resistencia de los trabajadores, en su mayoría extranjeros, el local fue finalmente clausurado por la Oficina de Ejecución Coactiva.

El funcionario indicó además que la discoteca La Pacch, ubicada en la avenida Leandra Torres, fue clausurada por la Gerencia de Servicios Públicos y multada con el 100% de una UIT (S/ 5,350) debido a la presencia de excretas de roedores, productos vencidos y sin registro sanitario, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública. También recibió una sanción adicional del 10% de una UIT por no contar con equipos contra incendios.

Respecto a la discoteca Tequila, situada en el jirón Puno, Pérez Chamorro precisó que fue cerrada por carecer de licencia de funcionamiento y del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). La clausura fue inmediata y los bienes del local fueron incautados por la Oficina de Ejecución Coactiva.

Otras discotecas, como Bambú, La Zona, Club 640 y Sónica, también fueron sancionadas con multas que oscilan entre el 10% y el 100% de una UIT por incumplir normas de seguridad o exceder el aforo permitido.

El representante de la MPH explicó que estos operativos buscan garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir situaciones de riesgo, y añadió que la fiscalización se extendió hasta las 04:00 a.m. “Todo se realiza conforme al procedimiento administrativo, y los propietarios pueden presentar sus descargos dentro del plazo establecido”, puntualizó.