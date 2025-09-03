Un grupo de padres de familia de la I.E. Esteban Sanabria realizó un plantón frente al colegio denunciando que desaparecieron la cocina, ollas, menajes del programa Wasi Mi Cuna.

Airados los quejosos acusaron a la cocinera de apoderarse de los bienes del plantel. Ante la denuncia, la cocinera Felicita Hurtado, llego al colegio para mencionar que le debían más de 3 mil soles.

“Tengo 3 hijos, sé que hice mal, pero me deben más de 3 mil soles y no me quieren pagar”, mencionó. Ella fue llevada a la comisaría. Preocupada nos dijo que no sabía que cometió un delito, pero ella necesita el dinero porque es padre y madre para sus hijos. Representantes del sector Educación llegaron para buscar una solución.