Ayer, extensas colas formaron por varias horas los pacientes en el servicio de emergencia del hospital Ramiro Prialé de EsSalud a espera de ser atendidos. No obstante, sin importar la condición: asegurados en silla de ruedas, madres con niños y adultos mayores, aguardaban en el servicios de triaje donde solo había un solo médico, lo cual extendía más la espera.

“Hay personas en silla de ruedas, niños y ancianos esperando en el sol, porque solo hay un médico en triaje”, reclamaron los pacientes que registraron en vídeo, el problema que pasaban en emergencia.

adulto mayor. Uno de los pacientes con la salud complicada era un adulto mayor, Héctor R.C. D. (85) que sufre de diabetes e hipertensión, a quien se le elevaron a 49 mil los leucocitos, cuando lo normal es de 4 a 10 mil.

“Hemos hecho cola desde las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde recién lo van a internar, hemos esperado como 4 horas, su estado es grave tiene una infección, le han hecho tomografía, ecografía, análisis de sangre, radiografía de pulmón, pero no detectan dónde está la infección”, dijo su nuera.

POR EL FERIADO. Los asegurados reclamaron que había reducido personal para atender las emergencias y demandaron un plan de contingencia para el feriado, puesto que, como este día no hay atención en consulta externa el servicio de emergencia termina altamente saturado.

En el servicio de emergencia, dijeron que la alta demanda se debía a que como era feriado y no había atención en consulta externa de los policlínicos, la mayoría de pacientes acudió por emergencia, donde concurrieron por dolores de cabezas, cólicos estomacales, pacientes descompensados, intoxicaciones, infecciones respiratorias, que se atendieron en los diversos consultorios de emergencia como pediatría, traumatología, ginecología, tópicos entre otros servicios.

supervisa. Hace unos días, en entrevista con Correo, el gerente de la Red Asistencial de EsSalud Junín, Ángel Sánchez Jaime, manifestó que en los hospitales y policlínicos se atiende desde las 6 de la mañana, realizando el monitoreo de las colas que hacen los pacientes en busca de atención, incluso en las atenciones de emergencia.

“Si bien es cierto que la emergencia a nivel nacional ha colapsado pero en Junín todavía estamos dándole el soporte, hemos implementado 15 camas de desembalse, si en algún momento se presentó la situación que la emergencia colapsó con pacientes en los pasillos, hoy en día no se da esa situación”, mencionó.

Asimismo, a más de un mes de su gestión, el funcionario, manifestó que en los hospitales y policlínicos de EsSalud se evidencia el desabastecimiento de medicamentos, insumos, material médicos, colas y esperan para las citas médicas para tener cita con un especialista, con un promedio de 15 a 17 días de espera.

Ante la alta demanda de intervenciones quirúrgicas y una extensa lista de espera, el gerente Ángel Sánchez, señaló que en el hospital bicentenario de EsSalud de Jauja, se están realizando cirugías de menor complejidad, como hernias y vesículas, que se realizan allí, incluso a pacientes de Huancayo a los cuales los llevan para su cirugía y luego lo retornan a su lugar de origen, sin gasto alguno, ni siquiera de movilidad. En la lista de espera hay más de 100 pacientes, con los cuales buscan entrar en contacto para disminuir la brecha pendiente.