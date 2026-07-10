Luego de los continuos enfrentamientos que se registraron entre escolares de la ciudad de Huancayo, la mañana de ayer se realizó una reunión de la Mesa Multisectorial, presidida por la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Huancayo, donde se acordó implementar medidas preventivas tanto para evitar grescas y actos de violencia como ante el brote de sarampión.

En la Mesa Multisectorial participaron la Ugel Huancayo, Red de Salud Valle del Mantaro, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Colegio de Psicólogos de Junín, Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú entre otras, donde se abordaron las principales problemáticas que vienen sacudiendo a los escolares de la región Junín.

Uno de los primeros temas tratados fueron los enfrentamientos recurrentes en los últimos días entre alumnos de los colegios Politécnico Regional del Centro de El Tambo y el Emblemático Piloto Santa Isabel de Huancayo.

“En estos lugares focalizados, donde los chicos se reúnen para protagonizar estos enfrentamientos, vamos a radicalizar los patrullajes con los padres de familia y colegios, serenazgo, esto se dará desde el lunes”, manifestó el titular de la Ugel Huancayo, Walter Oré.

La Policía Nacional del Perú, informó que los padres que fueron notificados tras la retención de los menores infractores tampoco cumplieron con acudir a las citaciones programadas, algo que viene preocupando a las autoridades.

Solo en las dos últimas semanas se reportaron hasta 4 enfrentamientos de escolares, no solo con los estudiantes de los centros educativos mencionados párrafos arriba, también con otros como el Politécnico Túpac Amaru de Chilca, Mariscal Castilla, según aseveró el titular de la Ugel. Ante la persistencia de esta problemática, no se descarta que los planteles identificados puedan ser excluidos de toda actividad cívica y deportiva.

“En la mañana de hoy (ayer) hemos hablado con la directora del colegio Santa Isabel, y le mencionamos que los chicos tienen que querer a su colegio y de seguir con esa actitud podrían ser excluidos de las actividades”, acotó el funcionario. Recordemos que ya en el 2015 se sancionó a ambos colegios con la exclusión de actividades cívicas como el desfile escolar por espacio de un año.

Vacunas

Otra de las problemáticas que se trató en esta comisión, es el brote de la sarampión que afectó a un infante de 7 año, en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo. Para evitar que la enfermedad siga avanzando la Red de Salud Valle del Mantaro, aseguró que se intensificará las campañas de vacuna en los centros educativos y centros de salud.

“Las vacunan garantizan una inmunización del 98% y le protegerán para toda la vida. Como ya tenemos un brote, en el caso confirmado, en los contactos directos se va a vacunar hasta los 59 años, y hasta las 121 manzanas a la redonda, en personas hasta los 24 años”, explicaron los especialistas.

En el caso de los niños que no se hayan vacunado contra de la sarampión, pueden acudir a los establecimientos de salud, ya que las edades límite se ampliaron de 5 hasta los 10 años. Sin embargo,si se halla otro caso confirmado tendría que hacerse un barrido en todo el plantel.

“En el caso de la sarampión en colegios según el protocolo, si detecta alguna sospecha, se traslada al centro de salud más cercano, se evalúa su círculo más cercano y el aula donde se encuentra el estudiante”, acotó Walter Oré.