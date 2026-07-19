Los comedores populares y ollas comunes del distrito de Huancayo permanecen desabastecidos desde le mes de abril debido a que el proceso de compra de alimentos continúa entrampado en el Tribunal de Contrataciones Públicas, tras las apelaciones presentadas por empresas participantes en la licitación. La situación afecta a los programas de complementación alimentaria que atienden a población vulnerable.

El gerente de Desarrollo e Inclusión Social (GDIS) de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), Yimer Quispe, explicó que la comuna cumplió con la entrega de alimentos hasta marzo y aseguró que el retraso no obedece a una demora de la gerencia. “Nosotros hemos cumplido con la entrega oportuna hasta el mes de marzo. Es cierto que en abril, mayo, junio y ahora julio están desabastecidas”, reconoció.

El funcionario precisó que el requerimiento para la compra de alimentos fue presentado en febrero y posteriormente la Subgerencia de Abastecimiento convocó el proceso. Sin embargo, la empresa que obtuvo la buena pro fue objeto de apelaciones por parte de otros postores. “Es un derecho que tienen las empresas perdedoras. Ellas apelan y esa apelación la resuelve el Tribunal de Contrataciones Públicas”, sostuvo.

Según indicó, una de las observaciones formuladas por las empresas está relacionada con las especificaciones técnicas de las conservas de atún y caballa solicitadas por la municipalidad. “Nosotros hemos requerido que no se considere el peso con agua, sino el peso escurrido del producto. Esa postura fue observada y ahora el tribunal debe emitir la resolución final”, explicó Quispe.

Mientras se resuelve el proceso, la GDIS informó que mantiene reuniones permanentes con las dirigentes de los programas sociales. Actualmente existen 77 presidentas de ollas comunes y 75 de comedores populares, con quienes coordinan las medidas para afrontar el desabastecimiento y explicar el estado del proceso de contratación.

En cuanto al Programa del Vaso de Leche (PVL), Quispe indicó que enfrenta una situación similar. Señaló que el Tribunal de Contrataciones Públicas ya emitió una resolución que permitirá otorgar la buena pro e iniciar la distribución de alimentos. “Esperemos que esta semana entrante podamos iniciar el reparto”, manifestó.

El gerente afirmó que la meta de la municipalidad es normalizar el abastecimiento durante julio y entregar de manera acumulada los productos pendientes. En el caso del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) se distribuirán los alimentos correspondientes de abril a septiembre, mientras que para el PVL se entregarán los meses comprendidos entre enero y junio.

Como medida para evitar la suspensión de la atención, la MPH dispuso la entrega de subsidios extraordinarios. “Les hemos dado el subsidio extraordinario y con eso ellas están paliando un poco el desabastecimiento”, indicó el funcionario.

Quispe explicó que, a diferencia del subsidio ordinario, el extraordinario supera los S/2 mil y S/3 mil, lo que permite a las organizaciones adquirir directamente los productos que necesitan para continuar preparando los alimentos. “Las mamitas están garantizando el servicio mientras esperan que se resuelva el proceso y podamos hacer el reparto correspondiente”, concluyó.