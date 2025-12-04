Berma central tomada por ambulantes que terminaron armando taburetes de madera para colocar sus productos, veredas tomadas por comerciantes formales que buscan mayor ganancia.

Ese era el panorama, hasta ayer por la mañana, en gran parte del damero de Huancayo. Sin embargo, un operativo multisectorial permitió liberar varias arterias como los jirones, Huancas, Piura, Atahualpa, Cajamarca y otros aledaños. Esta actividad fue bien recibida por algunos peatones, pero cuestionada por otros.

Operativos constantes

La mañana de ayer la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) a través de las gerencias de Promoción Económica y Turismo; Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos y Tránsito y Transportes, realizaron un operativo en gran parte del damero de la ciudad, teniendo como resultado dos camiones llenos de cajones de madera y envases de frutas, y otros que se incautó de comerciantes y ambulantes que tomaron las vías para convertirlos en puestos de venta.

“Nosotros estamos acá por necesidad, es la única forma de vender nuestros productos porque no hay otros espacios. No somos delincuentes sino gente que busca ganar dinero para el alimento de su familia, no es justo que se lleven nuestras cosas así”, comentaron los intervenidos.

El operativo se inició en la esquina de los jirones Huancas y Piura, en este espacio se registraron enfrentamientos entre comerciantes y fiscalizadores. Algunos negociantes aseguran que pagan por el uso de veredas.

“El dueño de la propiedad nos cobra 20 soles diarios para ponernos en la vereda, lo que queremos es que nos den un espacio para poder vender de manera formal”, dijeron otros.

La zona de frutas ubicado a lo largo del jirón Piura, también fue liberada por los fiscalizadores, hasta llegar a la intersección con el jirón Atahualpa, lugar donde se apreció que ambulantes tomaron la berma central y construyeron taburetes para la exhibición de sus productos, algunos de ellos, lo dejaba tapado por plásticos y cajones durante las 24 horas del día.

Es en este último tramo donde se halló la presencia de roedores, debajo de las construcciones informales que se realizaron.

“En conjunto con todas las gerencias de línea y apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, se dispuso el ordenamiento de la vía que son Cajamarca, Piura, Huancas, Atahualpa. Se les ha informado que no deben tomar las calles sin autorización. Asimismo, a los vehículos que están estacionándose en zona rígida. Tanto el comercio informal como formal, son los que están tomando la vía”, dijo el jefe de Fiscalización, José Alfaro.