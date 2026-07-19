Las siete compactadoras y el camión baranda adquiridos por la Municipalidad Distrital de El Tambo continúan en periodo de prueba como parte del proceso de recepción, según informó el gerente de Servicios Públicos, David Ramos. Las evaluaciones comenzaron el 13 de julio y se extenderán hasta el 24 de este mes, con el objetivo de verificar el desempeño de las unidades en condiciones reales de trabajo.

El funcionario explicó que durante estos diez días el comité de recepción evalúa aspectos como la capacidad de compactación, la resistencia de los vehículos frente a la carga diaria de residuos sólidos y su desplazamiento hasta el relleno sanitario. “Actualmente el comité de recepción está haciendo una prueba en campo para comprobar el objetivo de las compactadoras adquiridas para el distrito de El Tambo”, señaló.

Ramos precisó que las unidades aún no cuentan con placas ni SOAT debido a que esos trámites corresponden a la empresa proveedora una vez concluida la recepción. Mientras tanto, la comuna ha solicitado que se contrate un seguro provisional.

De no presentarse inconvenientes, el servicio con las nuevas unidades iniciaría durante la primera semana de agosto. “Esperemos que no haya ningún contratiempo y ya la primera semana del mes de agosto estemos haciendo el cambio de horario y ruta para el distrito de El Tambo”, afirmó Ramos.