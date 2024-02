Lamentable. Con una ambulancia prestada del hospital Carrión, tuvo que ser evacuado ayer a Lima, un niño de 2 años que sufrió una perforación gástrica y un absceso intestinal. El pequeño estuvo 11 días internado en el hospital El Carmen, cuya ambulancia equipada para este tipo de emergencias, tiene los frenos malogrados.

Todo se supo, tras el reclamo de los familiares del menor. Muy temprano, Carlos Loayza, padre del niño Noa de 2 años estuvo en el hospital esperando la evacuación de su hijo que sufrió de un absceso intestinal post cirugía, luego de una perforación gástrica, que lo aquejaba.

Hace 11 días, había sido operado pero no le dieron de alta porque no mejoraba, estuvo con cuadro de fiebre diario y los médicos optaron por evacuarlo a Lima para que sea tratado por un cirujano laparoscópico pediátrico. Su madre embarazada viajó el miércoles, pero ayer en la mañana le dijeron al padre que no podía salir porque la ambulancia está malograda.

“Yo estuve desde las 3 de la mañana esperando para que salga la ambulancia con mi hijo y luego me dicen que se han malogrado los frenos, cuando mi hijo está mal corre el riesgo de una infección generalizada, está luchando ¿qué han esperado?”, reclamó el padre Carlos Loayza.

El Director Regional de Salud de Junín, Christian Matamoros, gestionó de inmediato que el hospital Carrión preste la ambulancia equipada para este tipo de traslados, donde finalmente fue evacuado el menor en condición estable.

“No es posible que pacientes que están en condición grave tengan que padecer por la falta de una ambulancia equipada para ser evacuados a Lima, estamos pidiendo que se habilite un presupuesto para la adquisición de ambulancias equipadas”, comentó la consejera regional integrante de la Comisión de Salud, Kelly Flores Mas quien llegó al nosocomio.

A su turno, el director del hospital El Carmen, Luis Porras Gonzales confirmó que la ambulancia I-3 que es para evacuar pacientes a Lima, tiene problemas con los frenos. Acotó que ya gestionó la compra de unas 3 ambulancias más para el hospital, aunque no dio fecha de cuando se contaría con los vehículos.

En una nota de la Diresa Junín, mencionan que el traslado del paciente por vía aérea, que es otra opción, no fue posible por los trabajos de mantenimiento por emergencia de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jauja, programados hasta el 25 de febrero.

La consejera Kelly Flores mencionó que los familiares de un niño que sufrió un accidente de tránsito, también le formularon su queja porque el hospital El Carmen, no tiene un neurocirujano pediátrico, y cada vez que necesitan, se tiene que pedir al hospital Carrión y no siempre el especialista que trata adultos está disponible. Otra queja es el maltrato del personal de salud.

