Los gritos que salían de la vivienda del pasaje Santa Isabel y Jr. Aguirre Morales, llamaron la atención de los vecinos que no se imaginaban que una discusión terminaría en muerte. Los moradores vieron a José Eduardo Baldeón Camarena (36), sangrando y se cayó en la vereda. “Vecino llamamos al serenazgo”, le dijeron, pero el promotor de eventos musicales conocido como “El Flecha”, respondió que no.

Luego subió a su auto azul metálico con dirección al hospital Essalud, en el trayecto perdió el conocimiento en las calles Los Nevados y Los Andes en El Tambo, y chocó con tres vehículos.

Al principio la Policía, creía que se trataba de un accidente fatal, pero al revisar el cuerpo encontraron cinco heridas de arma blanca.

Según la agentes de investigación criminal, la víctima sufrió tres heridas en el tórax y otras dos en la pierna derecha, durante una discusión en su vivienda.

Investigan el caso

El hecho sucedió ayer a las 6:30 de la mañana, en pleno paro de transportistas. A pesar de las lesiones, José Baldeón C., logró subir a su auto de placa W3C-272, pero a tres cuadras no pudo más.

Muy cerca de la puerta de la casa se halló sangre, al igual que en el volante del auto.

La pareja de José, Ruth Palacios fue intervenida para esclarecer el hecho. Ella habría manifestado a los policías que su pareja llegó ebrio a su hogar, quiso agredirla y se autolesionó tras una pela por celos.

Menciona como testigos a su madre e hijo de 9 años. Se espera de los resultados de la necropsia y pericias que revelarán si se autolesionó o lo mataron. La Divincri investiga el caso.