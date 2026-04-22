El concurso “Nación Wanka”, uno de los más importantes de la temporada y que pone fin a la “Ruta del huaylarsh”, terminó envuelto en polémica tras la consagración del conjunto Cruz de Mayo Saños Chico como “campeón de campeones”. El evento que reunió a más de 70 elencos durante tres días de concurso, ya arrastraba cuestionamientos desde su lanzamiento, cuando se especulaba sobre un posible ganador anticipado.

La controversia estalló con el anuncio final. Parte del público expresó su rechazo lanzando botellas al escenario durante la celebración de los ganadores, mientras diversos conjuntos denunciaron presuntas irregularidades y favoritismos.

Leoncio Alanya, delegado del conjunto Los Picaflores, aseguró que su institución fue perjudicada directamente por errores en la sumatoria de puntajes.

“Uno de los jurados, Lucy Rojas Remuzgo, sumó mal el puntaje de los ítems que hay en cada ficha de evaluación y eso no fue fiscalizado por la organización dejándonos fuera de la final”, afirmó señalando que están a la espera de las disculpas públicas por parte de la organización.

Alanya también cuestionó la transparencia del concurso. “No hay un ente fiscalizador. Necesitamos que el Ministerio de Cultura o alguna entidad supervise para que esto sea más transparente”, sostuvo.

Ficha con sumatoria errónea de jurado.

Desde otra perspectiva, Lidia García, delegada del conjunto de huaylarsh antiguo Cebada Jaluy de Huasicancha, reconoció el nivel del evento, pero coincidió en que la evaluación debe mejorar.

“En toda organización siempre hay cosas que ajustar, pero aquí más que nada debe mejorar el tema del conocimiento que deben tener los jurados sobre el estilo y el mensaje de cada zona a la que representamos”, indicó.

Por su parte, el director artístico del conjunto ganador, Félix Durand, defendió el resultado y pidió no desmerecer el esfuerzo de los danzantes.

“Es una pena que se generen comentarios sin fundamentos. Nosotros hemos trabajado desde octubre, con disciplina y constancia. El conjunto que tiene menos errores es el que gana, y eso se ha visto en el escenario”, sostuvo. No obstante, también admitió deficiencias en la organización.

“No ha sido la mejor organización, hubo improvisaciones y cosas que no se resolvieron a tiempo, lo que ha generado estas especulaciones”, precisó.

Bicampeones de Nación Wanka 2026

A su turno, desde la organización, Rómulo Sulca, director del Instituto de la Juventud y Cultura de Huancayo, consideró que las reacciones forman parte de la competencia.

“Cuando hay un concurso siempre habrá ganadores y perdedores. Los que no ganan muchas veces quedan descontentos, pero hay que saber perder y saber ganar”, manifestó. Respecto al staff de jurados, afirmó que fueron conocedores con experiencia en el huaylarsh.

“Para el último día, por ejemplo, estuvo Lucy Rojas, que es una conocedora e investigadora del huaylarsh, sobre la manta, el chaleco, etc., entonces también necesitamos de personas que aparte de ver o bailar también conserve y vea una forma de investigación del huaylarsh”.

La discusión sobre Nación Wanka en su edición 2026 queda abierta, sobre la transparencia, la calidad de los jurados y la necesidad de fortalecer la organización en uno de los concursos más emblemáticos del calendario cultural huancaíno.