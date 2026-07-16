Alex Ledesma fue aplastado, lo rescataron aún con vida y trasladaron a una clínica en Huancayo donde los médicos solo certificaron su deceso. El hecho ocurrió en el kilómetro 18.580, a la altura de Acopalca, donde se ejecuta la construcción de la carretera JU-108.

El infortunado fue socorrido por los trabajadores que lo llevaron al tópico de Acopalca, siendo luego evacuado a Huancayo, pero no pudieron salvarlo.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron los efectivos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de Huancayo (UPIAT) para realizar las diligencias.