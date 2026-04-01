La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 15 988 059,26 en el Gobierno Regional de Junín por el pago irregular de equipamiento médico que nunca llegó para el Hospital El Carmen de Huancayo. Según informó el gerente regional de control, Víctor Lizárraga, funcionarios aprobaron y autorizaron valorizaciones pese a que el contratista no acreditó los sustentos ni entregó parte de los equipos.

El informe señala que entre 2018 y 2020 se desembolsaron más de S/ 23 millones. Sin embargo, no existe evidencia de la existencia de al menos S/ 15 millones en equipos como ecógrafos, electrocardiógrafos, bombas de infusión, detectores de latidos fetales, congeladores para banco de sangre y tomógrafos, entre otros.

Asimismo, se identificó responsabilidad en cuatro funcionarios: Rolando Juan Capacyachi Ore, Milner Espinoza Victoria, Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo y otro servidor implicado en la cadena de aprobaciones. A ellos se suman dos terceros involucrados: Ernesto Tirso Malaga Torres y Elías Teodoro Tapia Julca. En el caso de Malaga Torres, se advierte relación familiar con empresas vinculadas al denominado “Club de la Construcción”, lo que incrementa las sospechas sobre direccionamiento y posibles actos de corrupción.

La Contraloría también determinó que el consorcio El Carmen integrado por Neptuno Contratistas Generales S.A.C. (65%), Construcciones Moyua S.L. (30%) y Activa Perú M & O Construction S.A.C. (5%) tuvo participación en este proceso irregular.

Lizárraga advirtió que la compra de equipos se adelantó sin concluir la infraestructura, contraviniendo las bases del proyecto. Además, de los S/ 8 millones en equipos ubicados, estos se encuentran en condiciones inadecuadas, sin mantenimiento y expuestos a deterioro, lo que podría volverlos inservibles.

El jefe regional del órgano de control exhortó al Ministerio Público a iniciar acciones inmediatas. De no tomarse medidas, el perjuicio económico podría incrementarse debido al deterioro progresivo de los equipos existentes.