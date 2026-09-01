La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre serias irregularidades que comprometen la neutralidad electoral en la sede del Gobierno Regional de Junín. De acuerdo con el Informe n.° 044-2026-2-5341-AOP, se documentó la presencia irregular de aspirantes a cargos públicos en la gobernación y la participación de personal institucional en actividades políticas durante días hábiles.

El pasado 6 de julio, a las 5:45 a.m., diez personas, entre ellas cuatro candidatos de un mismo partido, ingresaron a la sede central y permanecieron más de 45 minutos en la oficina del gobernador. La visita quedó captada por cámaras de seguridad, pero fue omitida deliberadamente de los libros oficiales. La Contraloría desestimó la excusa de un ingreso masivo que impidiera el control, ya que los videos demuestran que a otros ciudadanos sí se les exigió registro individualizado esa misma mañana.

El documento señala que una funcionaria regional abandonó la entidad a las 12:00 p.m. del 25 de mayo para sumarse a una actividad partidaria en plena jornada laboral, contraviniendo las normas del periodo electoral 2026.

Ante estos hallazgos, el organismo fiscalizador notificó al Gobernador Regional, al Consejo Regional de Junín y al Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo para que adopten las medidas correctivas y determinen las sanciones que correspondan.