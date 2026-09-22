La obra de mejoramiento de la Plaza de Armas del distrito de Túpac Amaru Inca, en la provincia de Pisco, alcanzó el 100 % de ejecución física y se encuentra ahora en la etapa de verificación técnica y levantamiento de observaciones previo a su recepción.

Calidad de vida

El proyecto ejecutado por el Gobierno Regional de Ica, contempla la renovación integral del espacio público, incorporando elementos relacionados con la historia del distrito, áreas destinadas a actividades culturales y nuevos componentes paisajísticos y urbanos.

Entre los principales elementos instalados destaca una escultura central de Túpac Amaru Inca, acompañada de 14 esculturas de incas colocadas sobre pedestales, además de una escultura ornamental de una ñusta y 12 placas informativas vinculadas con la herencia histórica.

La renovada plaza también cuenta con pisos de terrazo multicolor, un anfiteatro con gradas para actividades culturales y una pileta ornamental equipada con iluminación nocturna.

En cuanto al componente paisajístico, el proyecto contempla más de 5,000 metros cuadrados de áreas verdes con césped americano y 13 jardineras con ficus. A ello se suman 126 postes y farolas ornamentales, bancas circulares con espacios de sol y sombra y áreas destinadas a estacionamiento.

La infraestructura incluye además un sistema de cisterna con cuarto de bombas, diseñado para facilitar el mantenimiento de las áreas verdes y demás componentes de la plaza.

Con la ejecución física concluida, el siguiente paso será completar el proceso de recepción de la obra, en el que se verificará que los trabajos ejecutados correspondan a las especificaciones contempladas en el proyecto. Una vez culminado este procedimiento, el renovado espacio público podrá ser puesto a disposición de la población.

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