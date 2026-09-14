Las instalaciones de la Institución Educativa N.° 014 “Mercedes Dibós de Camino” fueron recuperadas y entregadas para dar paso al proyecto de mejoramiento de su infraestructura, una intervención que contempla una inversión superior a los 13 millones de soles y que será ejecutada por el Gobierno Regional de Ica bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Construcción de colegio

La recuperación del inmueble estuvo a cargo de la Dirección Regional de Educación de Ica (DRE Ica). Como parte del procedimiento previo al inicio de los trabajos, se realizó la entrega de las llaves a la empresa encargada de ejecutar el proyecto. El acto contó con la participación del director regional de Educación de Ica, José Luis Huamán.

El proyecto contempla la construcción de 16 aulas y la implementación de ambientes destinados a fortalecer los servicios educativos, entre ellos un tópico, cocina y sala de psicomotricidad. Asimismo, se considera la habilitación de un biohuerto, servicios higiénicos, patios, áreas verdes y un espacio de juegos infantiles.

La intervención busca mejorar las condiciones de infraestructura en las que desarrollan sus actividades estudiantes y docentes, mediante ambientes adecuados para el aprendizaje, la recreación y el desarrollo integral de la comunidad educativa.

Con la entrega del inmueble se inicia una nueva etapa para la ejecución del proyecto, que permitirá renovar y modernizar las instalaciones de la institución educativa.

EL DATO: El Gore Ica ejecutará la nueva infraestructura escolar. IVC Contratistas Generales se encargará de la construcción por 13 millones 139 mil 455.45 soles.

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