Temperatura bajará entre las noches de este lunes y miércoles en Arequipa

Las noches y madrugadas serán más frías en las zonas media y alta de la región Arequipa entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, debido a un descenso de la temperatura que alcanzará niveles de moderados a extremos.

El descenso se presentará principalmente en las provincias de La Unión, Castilla, Condesuyos, Caylloma, Caravelí y Arequipa, donde las bajas temperaturas estarán acompañadas de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Durante estos días también se prevé poca nubosidad y un incremento de las temperaturas durante el día, por lo que se registrará una marcada diferencia entre las condiciones de la jornada y las noches.

Ante este escenario, se recomienda a la población abrigarse durante las noches y madrugadas, así como evitar la exposición prolongada al frío y a los vientos fuertes.

También se pide prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes deben permanecer protegidos de las bajas temperaturas.

Además, las familias deben revisar el estado de techos, calaminas y otras estructuras que podrían verse afectadas por los fuertes vientos.