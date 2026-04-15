Electrocentro informó que realizará una interrupción programada del servicio eléctrico en diversos sectores del distrito de El Tambo durante el sábado 18 y domingo 19 de abril, debido a trabajos de mantenimiento en el sistema.

El sábado 18 de abril, la restricción se aplicará entre las 6:00 a.m. y 8:30 a.m. e incluirá zonas como San Pedro, Aprovi, Saños Chico, Saños Chaupi, Batanyacu, urbanizaciones Cahuide y San Isidro, además de varias avenidas y jirones principales.

En tanto, el domingo 19 de abril, el corte se extenderá desde las 6:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. en sectores como Aza, Miriam de Sala y diversas calles, pasajes y avenidas aledañas del distrito.

La empresa recomendó a los usuarios tomar previsiones y, en caso de contar con grupos electrógenos, aplicar las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes durante el periodo de mantenimiento.