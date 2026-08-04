La emisión de licencias de conducir para vehículos menores en Huancayo registró un incremento del 20 % en las últimas semanas, luego de que se anunciara las disposiciones que obligan a los conductores de motos, bicimotos y scooters eléctricos de categoría L a cumplir con los mismos requisitos exigidos a los vehículos de combustión, informó el gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jorge Quispe.

El funcionario explicó que el aumento responde a la campaña de sensibilización desarrollada desde junio y al interés de los ciudadanos por adecuarse a la normativa.

“Diariamente estamos recibiendo alrededor de 50 solicitudes de licencias para vehículos menores. Hemos tenido un crecimiento aproximado del 20 %, porque entendemos que el ciudadano está queriendo estar acorde con la normatividad y evitarse multas”, señaló.

Quispe recordó que no existe una licencia especial para vehículos eléctricos y precisó que los conductores deben tramitar las categorías ya establecidas. “No importa si el vehículo funciona con gasolina, petróleo o energía eléctrica; las licencias ya están definidas. La B2A es para motos de dos ruedas de hasta 50 kilómetros por hora, la B2B para motos lineales sin ese límite y la B2C para vehículos de tres ruedas”, indicó.

Agregó que los trámites se realizan en el Centro Internacional de Negocios (CIN) y pueden completarse el mismo día tras aprobar los exámenes de conocimiento y manejo.

Respecto a la fiscalización, el gerente precisó que, tras concluir la marcha blanca desarrollada entre junio y julio, la Policía Nacional es la entidad competente para aplicar las sanciones a quienes circulen sin licencia, SOAT, placa o casco cuando corresponda.

Informó además que la municipalidad continuará apoyando con operativos de sensibilización y acciones conjuntas de fiscalización.