El director departamental del INEI Junín, Jhon Zumaeta Delgado, habló sobre el incremento de los precios del gas, el petróleo y la gasolina y el incremento del precio de los alimentos de primera necesidad, que castigan a los bolsillos de las familias.

“Cuando suben los combustibles sube todo”, afirmó el funcionario. Zumaeta Delgado informó que en octubre el índice de precios al consumidor aumentó en 0.34% con una variación acumulada de los diez meses del año 2026 de 4.72% con una variación del 0.46%, con una variación anual correspondiente al periodo de noviembre 2025-octubre 2026 del 4.66%.

ALZA. En transportes, subieron los precios de la gasolina en 4.1%, petróleo diesel 3.5%, GLP 0.5%, pasaje en taxi (automovil) 1.6%, el pasaje en ómnibus y microbus 0.6%, además de los alquileres. El precio del gas doméstico subió en 2%, consumo de electricidad residencial.

El presidente de los transportistas de mercancía del centro, Juan Carlos Lagos Damián , dijo que el precio de los fletes se van a incrementar a fin de mes.

“Si antes se pagaba 110 soles por tonelada ahora el costo subirá a 150 soles, esto puede generar un incremento mayor en los productos de primera necesidad”, indicó.

Los transportistas dijeron que el subsidio a los combustibles que lanzó el Gobierno Central, apenas alcanzó al 1%. Es por ello que esperan la aprobación de la ley de libertad vigilada N°31886 para transparentar el costo de las mercancías reales.

TESTIMONIOS. En los mercados, los emprendedores que expenden el menú diario son los más afectados, en la sección de venta de mariscos del mercado Modelo, comentó, que el pescado se triplicó en los últimos meses.

“Antes el pescado costaba 7 a 8 soles, ahora el kilo de bonito está a 20 soles y el jurel a 18 soles, las verduras también. El gas de 45 subió 52 soles subió, ya no podemos trabajar, aquí los comensales no te pagan más de 10 soles por el menú marino y ya no podemos trabajar así”, dijo la comerciante Aquilina Oré Dávila del puesto 512 “La Bolichera del mercado Modelo.

Este incremento es el resultado de las divisiones de consumo como alimentos y bebidas no alcohólicas que subió en 1.09%, seguido de transportes (0.70%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0.67%).

María Córdova Broncano, del restaurante “La Chinita”, del mercado Modelo, señaló que a la semana utilizan 4 balones de gas y gastan ahora más de 200 soles, solo en combustible. Ayer ya no preparó menú porque ya no sale a cuenta, vender a 10 soles, cuando el costo de las compras diarias se incrementó al doble. Lo que más subió en el mercado son las arvejas que subió hasta 8 soles y la zanahoria hasta 5 soles. Ayer, a la hora del almuerzo en el mercado Modelo, varios puestos lucían cerrados porque el costo de los alimentos es demasiado elevado y ya no ganan en la venta del menú diario.

El director regional de INEI Junín, explicó que el precio de la arveja es lo que más se incrementó con 42.7%, verdura picada 32.1%, papa blanca 21.8%, zanahoria 18.3%, azúcar rubia 9.4%. Sobre el pescado el costo se incrementó hasta el mes de setiembre y en octubre registra un descenso, pero su precio aún es elevado por la escasez a causa del Fenómeno del Niño.

El índice de precios al consumidor tiene un acumulado de últimos 10 meses llega a 4.72%, transportistas anuncian incremento del flete

La cebolla china, mango, pepinillo, telefonía móvil, huevos de gallina, liza, bonito, papaya y menudencia de pollo, bajaron de precio.