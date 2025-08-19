Un agente de Serenazgo de Quichuay, fue brutalmente golpeado y dejado a la orilla del río Ingenio, en horas de la noche de este último fin de semana. Dos presuntos implicados, entre ellos un menor de 16 años, fueron detenidos por agentes de la comisaría de Concepción.

El sereno de iniciales L.A.O.E.(24) y su hermano, retornaban de una fiesta en honor a la Virgen de la Ascensión, que se realizó este último fin de semana en el distrito de Quichuay, cuando en el trayecto fueron emboscados por un grupo de 8 sujetos, con quiénes habrían tenido un altercado algunas horas antes.

Tanto el agente como su familiar decidieron no tener un enfrentamiento y se fueron de la zona, sin embargo los del otro grupo habrían empezado con la agresión.

El agente escapó hacia el río, donde fue alcanzado y recibió una brutal golpiza, hasta quedar en estado inconsciente a la orilla del río Ingenio. Su estado es grave en un nosocomio local.

El hermano, acudió a la policía, quienes realizaron un operativo y lograron la detención de Wilmer Elmer Basaldua Cárdenas (28) y el menor O.J.M.R.(16), ambos que fueron sindicados como integrantes de la banda delincuencial “Los matones de Casacancha”, culparon a otros sujetos, de la agresión y dieron nombres a la Policía.