



En el mes de julio de este año, Jerson Herrera Barrios (40), fue reconocido como el portero invicto en la Liga Interbarrios de Junín. La noche del jueves, policías de la Deprove lo capturaron junto a su primo, cuando hurtaban una motocicleta. Le preguntamos cómo pasó de deportista a presunto ladrón y, avergonzado, agachó la cabeza, mostrándose arrepentido.

LAMENTABLE

El defensor del arco del barrio Olaya, fue detenido a las 19:45 horas, cuando los efectivos del Departamento de Investigación de Robo de Vehículos de Huancayo en el Jr. Guido y la Av. Giráldez notaron que el station wagon blanco de placa SP-9219, daba vueltas vigilando las motocicletas estacionadas.

La unidad se estacionó y dos varones descendieron, uno que llevaba un casco en la cabeza fue al estacionamiento de motos, mientras el otro hacía de ‘campana’.

Manipularon la motocicleta 5586-VW y al no lograr encenderlo, forzaron la chapa de contacto de la motocicleta 9719-SW, Jerson Torre se habría subido al vehículo menor y cuando avanzó 3 metros, los policías les cayeron encima.

CAEN DOS

Los efectivos redujeron a Rolando Torre Herrera (45) y Jerson Herrera Barrios, implicados en hurto agravado, quienes pusieron resistencia tratando de evitar su captura.

Poco después aparecieron los propietarios de las motos 9719-SW, Diego L.M. (25) y Limber A.M. (22), de la unidad 5586-VW, constataron que sus vehículos fueron forzados. Jerson Herrera, quien cambió la camiseta y las zapatillas por un ‘peine’ para violentar chapas y su primo Rolando Torre, quedaron detenidos. Según el Deprove casi a diario pillos sustraían motos.