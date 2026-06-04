Lo que debía ser un debate entre representantes de Alianza para el Progreso y Podemos Perú terminó en una violenta gresca la tarde de este jueves en el parque Peñaloza, en el distrito de Chilca. El enfrentamiento dejó varios asistentes heridos, entre ellos periodistas que cubrían la actividad, además de denuncias por la presunta pérdida de pertenencias en medio del caos.

La tensión se generó antes del inicio del intercambio de ideas entre Juan Carlos Huamaní, de Alianza para el Progreso, y Abraham Carrasco, de Podemos Perú. Según testigos, la llegada de militantes y simpatizantes de ambas agrupaciones provocó discusiones que rápidamente escalaron a agresiones físicas. Durante el incidente se registraron golpes, empujones y el uso de objetos contundentes, mientras algunas personas intentaban ponerse a buen recaudo.

Ante las alertas de violencia, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para restablecer el orden. En medio de los disturbios, ambos candidatos abandonaron el parque sin concretar el debate programado. Tras lo ocurrido, diversas figuras políticas locales expresaron su rechazo a los hechos y exhortaron a que la campaña electoral se desarrolle sin violencia ni enfrentamientos entre ciudadanos.