El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa a tres personas, entre ellas una mujer, ingresando al inmueble, mientras un cuarto sujeto permanece al volante de un vehículo negro con lunas polarizadas.

Según la denuncia, el automóvil habría utilizado una placa presuntamente clonada y subió parcialmente a la vereda para facilitar la acción de los implicados. Uno de los sujetos habría utilizado una herramienta similar a una pata de cabra para violentar la puerta principal.

Una vez dentro del inmueble, los sujetos revisaron cajones y distintos ambientes en busca de objetos de valor. Para evitar dejar huellas, habrían utilizado guantes durante el robo.

Entre los bienes sustraídos figuran una laptop, carteras, prendas de vestir, joyas y dinero en efectivo. También se llevaron una canasta con productos que formaban parte del material de trabajo de la agraviada.

Tras descubrir que su vivienda había sido saqueada, la propietaria solicitó apoyo a Serenazgo de El Tambo; sin embargo, según denunció, los agentes no acudieron al lugar. Posteriormente, la mujer acudió a la dependencia policial para formalizar la denuncia. Agentes realizaron las pericias correspondientes y revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad como parte de las primeras diligencias.

Alertan sobre vigilancia previa

La agraviada cuestionó el avance de las investigaciones y alertó a los vecinos de La Florida sobre el presunto modo de operar de estos delincuentes. Según su versión, los sujetos podrían realizar previamente labores de vigilancia, incluso tocando los timbres de las viviendas para verificar si se encuentran ocupadas antes de ingresar a aquellas que están deshabitadas.