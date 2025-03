Una casa de adobe, ubicada en la Av. Huancavelica y Jr. Tarapacá de la ciudad de Huancayo, fue demolida tras ser declarada en riesgo muy alto e inhabitable. Esto debido a las grietas y paredes húmedas que desestabilizaron la infraestructura, poniendo en riesgo la vida de varias familias.

La noche del martes 18, los serenos acudieron a la vivienda para ayudar a desalojar a los comerciantes que se encontraban en el primer piso. Se trataba de un restaurante y un centro estético. Los propietarios tomaron esta decisión porque la construcción ya estaba comenzando a colapsar.

Lamentablemente, las familias que alquilaban habitaciones en el segundo piso de la casa no tuvieron la misma suerte y no lograron sacar sus pertenencias. Tal es el caso de la señora Paula Ramos, quien contó que el piso del segundo nivel se hundió, y debido a ello, no le permitieron sacar sus bienes.

TE PUEDE INTERESAR: Tarma: Camión atropella a peatón y le destroza la pierna

“Todas mis cosas están arriba, muebles, cocina y ropa. Mi hija estudia arquitectura y todos sus implementos, como maquetas, laptop, libros y cuadernos, están allí. Me dicen que no podré sacar nada porque se puede derrumbar”, mencionó.

Al respecto, el responsable del área de Defensa Civil de la Municipalidad de Huancayo dijo que es imposible recuperar los bienes de los inquilinos del segundo piso, ya que ante esta emergencia el fin es resguardar la vida y la salud por encima de las cosas materiales. Finalmente, por disposición de las autoridades, la casa fue demolida.