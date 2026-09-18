La Empresa Municipal de Servicios Múltiples Sociedad Anónima (EMSEM S.A.), representada por su actual gerente general Isauro Manuel Torres Ruiz, ha interpuesto una grave denuncia ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta por el desfalco de alrededor de S/2 millones.

La acción legal se dirige contra exgerentes, tesoreros, contadores y miembros del directorio que ejercieron funciones entre los años 2024 y 2025, así como terceros que recibieron montos sin justificación.

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Denuncia​

De acuerdo con revisiones documentales e informes de ingresos y gastos de 2024 y 2026 (contenido en la Carta N.° 009-2026-EMSEM/HFS), se evidenció un conjunto de irregularidades sistemáticas y continuadas en la gestión patrimonial de la empresa municipal. Entre febrero y diciembre de 2024 se detectaron S/ 477,328.92 en ingresos recaudados no boleteados, mientras que en el periodo 2025 dicha brecha alcanzó los S/ 959,142.20. La diferencia total entre lo cobrado en efectivo por estacionamiento y lo respaldado mediante comprobantes supera el S/ 1,436,471.12.

Gastos personales

​La propia contabilidad de la empresa registró veintinueve asientos contables como “gastos personales” por un monto de S/ 14,358.62. Entre las compras hechas con dinero de EMSEM S.A. figuran terapias pediátricas, ropa, calzado, pañales, cremas, maquillaje, bebidas alcohólicas, juguetes, un arreglo floral y compras de alimentos de primera necesidad.

A partir de abril de 2024, los comprobantes dejaron de contar con el visto bueno y firma de Tesorería y Gerencia. Asimismo, entre agosto y diciembre de 2024 desaparecieron los comprobantes internos de pago. En 2025, se registraron múltiples órdenes de pago en blanco, anuladas sin sustento o sin ubicar, quebrantando la secuencia correlativa y la trazabilidad documental.

Transferencias a terceros

En la denuncia penal, también se revelaron depósitos directos por un total de S/ 149,316.60 a personas naturales ajenas a la empresa. Las investigaciones iniciales ubican como receptores a Sabina Ch.M. y Nilton Edwin S.V. quienes son madre y esposo de la excontadora externa de la empresa, Raquel Grimalda Ochoa Chamorro; así como a familiares de la extesorera Carim Liz Santos Herrera.

Se giraron órdenes de pago destinadas supuestamente a la SUNAT por concepto de IGV, Renta, ONP y EsSalud por S/ 31,100.00, pero estos abonos nunca figuraron como realizados en la plataforma de la entidad tributaria. Adicionalmente, se registran facturas duplicadas y adelantos no deducidos a proveedores.

Los saldos de caja reportados al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no coincidían con la documentación física de la empresa, arrojando diferencias acumuladas de S/ 172,335.40 (ejercicio 2024) y S/ 341,272.80 (ejercicio 2025). Asimismo, se imputa un faltante directo de caja por S/ 11,000.00 durante la gestión de la exgerente y tesorera Rita Cruz Marcas en marzo de 2026.

​La denuncia alcanza a 19 personas que ocuparon los principales cargos administrativos y directivos durante el periodo investigado ​Gerencia General: Edwin P.Ch., Carim Liz S.H., Jersy Jhony R.C., Junior V.L., Miguel Felipe C.B. y Rita C.M.​Contabilidad: Ángela M. D.C., Samaritana M.A. y Raquel G. O.Ch. (a través de Inversiones ROCGEL S.A.C.). ​Tesorería: Elizabeth P.A., Carim Liz S.H. y Rita C.M. ​Directorio: René R. L.R., Raúl A. U.P., María G. R.S., Félix Justo M.V., Nataly Marisol R.H. y Miguel Ángel P.R.​Como receptores de fondos que no trabajan en la entidad: Sabina Ch.M., Nilton Edwin S.V. y Guino Hugo H.D.

​Entre los elementos probatorios se tiene la declaración del supervisor Jherson Raúl M.V. Mediante carta notarial, el trabajador confirmó haber realizado un depósito de S/ 4,588.10 en favor de Nilton Edwin S.V. por indicación directa y personal de la entonces tesorera Carim Liz S.H., quien le entregó el dinero en efectivo sin documentación de respaldo para luego recuperar el voucher bancario.

​La representación legal de EMSEM S.A., respaldada por el abogado Luis Miguel Mayhua Quispe, ha solicitado formalmente al Ministerio Público disponer la apertura de diligencias preliminares para esclarecer los hechos, determinar el grado de autoría y complicidad de los denunciados y formalizar la investigación preparatoria correspondiente bajo los incisos 1, 2, 6, 8 y 9 del artículo 198° del Código Penal.

El regidor Elio Laureano, presidente de la Junta de Accionistas de EMSEM Huancayo, informó que las pruebas se lograron recabar tras cruzar información con el MEF y SUNAT.

“No se encontraron los recibos ni facturas y todo había sido borrado. Se halló hasta compra de combustible a pesar que EMSEM no cuenta con vehículos”, dijo.