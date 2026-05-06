Familiares indignados denunciaron a una mujer de 51 años y a su hijo Kevin M.C. (21), por presuntamente abusar sexualmente de su hijo y hermanastra que tienen 12 y 10 años de edad respectivamente

De acuerdo a la carpeta fiscal a cargo de la fiscal Carla Lozano de la Segunda Fiscalía Provincial, se investiga maltrato físico, psicológico y tocamientos indebidos a un menor de parte de su propia madre.

El segundo caso a cargo del fiscal Miguel Dionisio, en la Primera Fiscalía Provincial de Familia, investiga el presunto delito de violación sexual en perjuicio de una niña de 10 años, departe del hijo de la primera acusada. La niña habría sido vejada desde que tenía 6 años de edad.

El vejamen habría sido descubierto, luego que el niño de 12 años, presuntamente abusado por su madre, intentara quemarse vivo.

Los denunciantes están pidiendo que todos los medios probatorios sean analizados de forma integral, objetiva e imparcial.

Asimismo, les preocupa que el joven de 21 implicado del abuso de la niña, no se haya presentado hasta la fecha a ninguna diligencia, por lo que se solicita que se adopten las medidas necesarias para garantizar su comparecencia. Ellos piden la intervención del Ministerio de la Mujer.