Videos y denuncias ante el Ministerio Público evidencian la existencia de una mafia de cobro de cupos en el transporte interprovincial que cubre la ruta de Huancayo a La Oroya, Cerro de Pasco y Tarma. Según varios denunciantes, quienes prefieren guardar su identidad en el anonimato por miedo a represalias, los conductores tienen que pagar hasta 600 soles mensuales por usar la Av. Mariscal Castilla y Evitamiento como zona de embarque y desembarque, y 18 soles más por cada unidad que sale llena.

Si se niegan a pagar los montos mencionados a una mujer identificada como Flor de María C. C., esta manda a un grupo de más de 10 personas lideradas por Paolo V.C. para amedrentarlos rompiendo lunas, faros y agreden a los transportistas. En la actualidad existen más de cinco denuncias en la fiscalía por agresiones tras riñas por cupos.Nos comunicamos con la aludida (Flor de María C. C.) quién negó los cargos y asegura que ella tiene una empresa de transporte que cuenta con todos los permisos, acepta que tiene los procesos fiscales, pero, ninguno con sentencia.

¿Quién fiscaliza?

Consultado el director regional de Transportes, Danilo Loyola, sobre quién fiscaliza el funcionamiento de estos terminales informales dijo que la responsabilidad es compartida con la Sutran y municipalidades. “Todas las empresas de transporte deben de salir de un terminal formal, en el caso de estas empresas de transporte están haciendo uso indebido de la vía pública y la municipalidad es la llamada a poder realizar ese control”, dijo.