El presidente de la Asociación de Transportistas del Centro, Roque Rojas anunció que denunciará penalmente al alcaldes de Huancayo, Dennys Cuba si se autorizan la feria navideña en la calle Real, entre los jirones Ica y Huánuco, que es una vía del alto tránsito y congestión vehicular. La misma suerte correrían los alcaldes de El Tambo y Chilca.

“A nombre de la Asociación de Transportistas de la región Junín, vamos a denunciar a los alcaldes que permitan ferias en vías de alto tránsito vehicular y peatonal, por atentar contra la vida, la seguridad y el libre tránsito, que son derechos fundamentales de las personas”, mencionó el dirigente.

Señaló que la realización de la feria anunciada en la calle Real por el gerente de Promoción Económica de la Municipalidad Provincial de Huancayo, no tendría seguridad ni para los comerciantes, ni para los transeúntes, además de los propietarios de inmuebles y negocios en una zona céntrica y de alto tránsito durante el día y la noche.

sin desvíos. “Es una irresponsabilidad que hagan esta feria, no hay por donde desviar el tránsito, ya que en Huancayo no hay zona de desvío, los jirones paralelos a la calle Real son angostos y paran todo el tiempo saturados”, explicó.

Ante esta situación, demandó a las instituciones que velan por la seguridad intervenir para que la feria no se concrete. Acotó que si ocurre un incendio, no hay vías de evacuación.

en marcha. El gerente de Promoción Económica y Turismo, René Lazo manifestó que la realización de la feria continúa en marcha. Tal es así, la Municipalidad se encargará de los planos de ubicación y el sorteo de los puestos, junto al área de transportes se realizarán un plan de evacuación de rutas.

La dimensión de los puestos será de 2.5 metros con toldos y el pasillo de tránsito será de 3.5 metros lineales libres. En la feria se venderán juguetes, panetones, ropa y otros. Sobre la negativa a la realización de la feria, dijo que como municipalidad no tendrían porque consultar a los gremios del transporte que se oponen a la realización de la feria.