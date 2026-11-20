Entre enero y octubre, los gobiernos locales de Junín ejecutaron solo el 37.8% de sus presupuestos anuales destinados a a proyectos de inversión pública, según información del Ministerio de Economía y Finanzas, que fueron consignados por Comex Perú. El economista Aarón Ruiz representante de dicha institución habló sobre el tema.

“Son 6 de cada 10 soles, que no se han ejecutado a menos de dos meses de culminar el año 2026, hoy en día necesitamos la ejecución de obras y proyectos que se requieren para salvar la vida a tantas personas”, mencionó.

Además, lamentó que el 70% de las municipalidades (83 de 124) evidencien equipos de gestión con una falta de capacitación en temas tan básicos como la evaluación y formulación de proyectos, administración tributaria y proyectos administrativos.

Para Comex Perú, en Junín persisten las limitaciones para cumplir con la inversión programada. Tal es así que mientras el Gobierno Regional de Junín alcanzó una ejecución del 99%de su presupuesto de inversión en el 2025, los gobiernos locales ejecutaron el 69%.A octubre del 2026, la ejecución municipal alcanzó el 37.8%.

saldo. Aarón Ruiz, señaló que entre el 2023 y 2025, en la región Junín, se dejó de ejecutar un saldo de S/1,271 millones de soles entre los 3 niveles de Gobierno. Solo en el 2025, las comunas con mayor saldo fueron la Municipalidad Distrital de Morcocha, la Municipalidad de Huancayo, y la Municipalidad Distrital de Río Tambo. También están las municipalidad de Pangoa, Municipalidad distrital de Yauli, Municipalidad Provincial de Yauli-La Oroya, Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco y la Municipalidad Distrital de Llayllla.

“El monto no empleado equivale a la construcción de 8 establecimientos de salud de segundo nivel; 16 escuelas de última generación, como las escuelas del bicentenario, la edificación del 5% de la Nueva Carretera Central (Lima-Junín)”, señaló.

Ahora que asumirán nuevas autoridades regionales y municipales, consideró que es urgente desarrollar una estrategia clara para la gestión subnacional y brindar capacitación asistencia técnica para los funcionarios. Además consideró fundamental concretar obras en lugar de prometer nuevas. También pidió apoyarse en el sector privado a fin de evitar una sobrecarga de algunas municipalidades que enfrentan múltiples limitaciones técnicas.

RECURSOS. Según el análisis de Comex, los Gobiernos Subnacionales concentran el mayor presupuesto para obras, es decir el 87.4% del presupuesto de inversión pública actual lo administran los gobiernos subnacionales, la mayor cantidad se concentra en las municipalidades. A nivel local, el presupuesto de inversión pasó de priorizar obras de saneamiento a priorizar transporte.

Aarón Ruiz, mencionó que existe un presupuesto para la ejecución de obras de 3 mil millones de soles (proyectos de acero y cemento), que el 90% está en manos de las municipalidades y gobiernos locales.

En Junín, solo 40 de 124 municipalidades, tuvieron un Plan de Desarrollo Municipal Concertado aprobado. La gran mayoría (107) cuenta con UGR, pero solo 33 cuentan con evaluación de riesgo. Para Comex, esto evidencia que la región Junín, retrocedió en planificación. El retroceso del 2023 al 2025, se dio en la elaboración de planes de desarrollo municipal concertado, el resto de intervenciones carecen de consenso y evaluación pertinente. Esta situación se replica en la gestión de evaluaciones de riesgo y unidades de gestión de riesgo.

DEFICIENCIAS. En la región Junín, solo el 21% de hogares acceden a agua adecuada con cloro para beber en el año 2025, según la Endes. El 47.1%de los niños entre 6 y 35 meses de edad tuvieron anemia en el 2025, cuando el promedio nacional es de 43.4%. El 92-3% de establecimientos de salud del primer nivel de atención de salud tienen capacidad instalada inadecuadas. El 96.3% de colegios públicos de educación primaria tienen capacidad instalada inadecuada.

En Junín, la actividad productiva creció en 6.8% en el año 2025. El crecimiento de la actividad productiva estuvo impulsado principalmente por la actividad extractiva (+15.4%). La economía se concentra en 3 sectores: Minería de hidrocarburos (25.5% del PBI en 2025), servicios (18.4%) y comercio (11.6%).

En el año 2025, Junín se posicionó como el quinto productor nacional de cobre, con una participación de 9.2%, y el segundo en zinc, con el 15.6%. El sector agropecuario tuvo una menor producción debido a las bajas temperaturas y el granizo que afecta cultivos.