La declaratoria de emergencia del abastecimiento nacional de combustibles por hasta ocho meses, dispuesta por el Ministerio de Energía y Minas ante los riesgos del fenómeno El Niño, genera preocupación en el sector comercial. El presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, José García, advirtió que el encarecimiento de los hidrocarburos repercute en toda la cadena de distribución.

“El precio del barril de petróleo cuando se incrementa, obviamente incide en el precio de los combustibles, sus derivados, y eso a su vez incide en el costo de los fletes, es decir, el transporte de todo tipo de productos”, manifestó.

El representante empresarial alertó que el incremento podría trasladarse al precio final de los productos. Además, pidió evitar compras excesivas y especulaciones ante el temor de un posible desabastecimiento: “Aquellos que tienen la posibilidad de distribuir diferentes tipos de productos, no acumulen, evitemos especulaciones que empujen el índice inflacionario”.