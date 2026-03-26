Una serie de graves deficiencias sanitarias fueron detectadas en puestos de venta de comida del mercado Raez Patiño, en Huancayo, durante un operativo inopinado que dejó como saldo la clausura de varios establecimientos.

Entre los hallazgos más críticos, se evidenció la presencia masiva de cucarachas en un restaurante ubicado en el segundo piso, donde los insectos circulaban libremente en medio de falta de limpieza y acumulación de suciedad.

Asimismo, en la sección de desayunos se detectó el uso de utensilios en mal estado, como platos rotos y deficientemente lavados, con los que se atendía a los comensales, lo que representa un riesgo para la salud pública.

Las acciones se realizaron en el marco de la alerta por el incremento de enfermedades infecciosas en la provincia, entre ellas la leptospirosis, lo que ha llevado a reforzar los controles sanitarios en mercados.

Como resultado de la intervención, se levantaron actas para la aplicación de sanciones y se dispuso la clausura de los locales involucrados hasta que cumplan con las condiciones adecuadas de salubridad.

Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos y exhortaron a los comerciantes a respetar las normas sanitarias para evitar poner en riesgo la salud de la población.