Leonardo Fierro Quispe (19), estudiante de Antropología de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), fue detenido por la Policía Nacional durante las protestas registradas en el mitin político de Keiko Fujimori en el distrito de El Tambo, en Huancayo.

El joven es investigado por los presuntos delitos de ultraje a los símbolos patrios y alteración del orden público, luego de portar una bandera peruana con agujeros y manchas rojas durante la movilización realizada en rechazo a la presencia de la lideresa de Fuerza Popular en la ciudad.

De acuerdo con la versión de su defensa, la bandera utilizada por el estudiante representaba de manera simbólica a las víctimas fallecidas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. El abogado Torres Rodríguez sostuvo que dicho símbolo fue tomado como pretexto para justificar la intervención policial.

El caso generó reacciones entre estudiantes y ciudadanos que participaron en la protesta, mientras continúan las diligencias policiales para determinar la situación legal del universitario intervenido.