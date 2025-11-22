Dámaris H.I. (17), quien este año iba a culminar sus estudios secundarios, pidió ayuda a su exenamorado, la encontraron inconsciente en Raquina, la evacuaron en un auto al centro de salud, pero, Dámaris murió en el camino.

Ayer, en la madrugada, policías encontraron el cadáver de la estudiante en el Jr. Talavera, allí retuvieron a Fortunato Poma, abuelo de Alex S.P. (15) y dos mujeres más. También detuvieron a Emerson Cantorín Zúñiga (19), actual pareja, por el presunto delito de feminicidio.

PAREJA

Según información policial, Dámaris H.I. (17), era la ex pareja de Alex S.P. (15), quien la madrugada del viernes, pidió a su abuelo Fortunato que lo acompañe a la zona de Succllas – Raquina en Pucará, para auxiliar a Dámaris, quien lo habría llamado pidiendo ayuda.

Allí, encontraron a la joven agonizando, la trasladaron en un taxi, pero expiró y dejaron el cuerpo en el Jr. Talavera.

Tras el extraño suceso, policías de Sapallanga, retuvieron a Alex S.P. y luego arrestaron a Edison Cantorín Zúñiga (pareja), quien dijo que discutió con Dámaris porque tenía moretones en el pecho, luego la llevó a Pucará, donde la abandonó.