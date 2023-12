Eran más de diez las personas que entraron a la casa de la familia Taipe, supuestamente para un operativo, pero, solo se llevaron un celular. Todos tenían prendas policiales y algunos estaban armados, decían que estaban con un fiscal. Uno de los moradores tomó la intervención y acudió a la Policía para denunciar el hecho. Gracias al video, los agentes descubrieron que uno de ellos, era un policía en actividad que extrañamente no dio cuenta de la intervención y lo detuvieron.

Se trataba del suboficial Moisés Arellano Mejía (57), quien ya había sido detenido en junio del 2022 por presuntamente formar parte de la organización “Los terribles del narcotráfico y la corrupción”.

Según la denuncia fue a las 4:20 de la madrugada del lunes que los más de 10 supuestos agentes y un presunto fiscal, irrumpieron en la vivienda ubicada en el sector de Pichcupayacu s/n en Chilca, buscaron todo y solo se llevaron un celular.

Los que intervenían mencionaron que buscaban a alguien. Los moradores denunciaron el hecho, puesto que los supuestos policías no mostraron ninguna orden de allanamiento y grabaron a los supuestos agentes y fiscales que se retiraron en un auto y camión. Por esas imágenes los policías de la Divincri detuvieron al técnico PNP Moisés Arellano, quien en su defensa dijo que entraron a la vivienda para detener a uno de los más buscados, pero no tenían orden judicial y la PNP no sabía de la intervención.