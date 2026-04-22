Antes de ser detenida Eudomilia Altamirano, daba gracias a Dios por la recién nacida que tenía entre sus brazos, pero cuando fue por el certificado de nacido vivo, el personal médico del centro de salud La Libertad de Huancayo, descubrió que no era la madre.

Lo que es peor nunca estuvo embarazada. Al ser descubierta, la mujer de 41 años reveló que una joven de 19 años, cuyo nombre desconoce, le entregó a la recién nacida el 13 de xxmarzo en la puerta del hospital de Villa el Salvador en Lima.

Policías del puesto de auxilio rápido “Santa Isabel” ante un presunto delito de trata de personas, trasladaron el caso a la unidad especializada.

Este es el segundo caso que se presenta en Huancayo; el primero fue el 29 de marzo, cuando detuvieron a la profesora S.L.R.(50), tras acudir al centro de salud de San Agustín de Cajas, llevando a un bebé de un mes de nacido, para inscribirlo como su hijo. En aquel entonces, la docente dijo a la Policía que una mujer en Pangoa le entregó el bebé porque no podía criarlo.

Nunca estuvo embarazada

El lunes Eudomilia Altamirano fue a solicitar el certificado de nacido vivo, diciendo que su parto fue el 23 de marzo en su casa del asentamiento humano de Villa el Salvador.

Al realizar las evaluaciones, se destapó que Eudomilia, no presenta signos de gestación y nunca estuvo embarazada. La fémina asegura que la joven de 19 años le dio al bebé a las 14:00 horas en la puerta del hospital materno infantil ‘Juan Pablo II’ en Lima, el 15 abril llegó a Huancayo para obtener el certificado de nacido vivo. La falsa madre está detenida.