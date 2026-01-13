MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/junin-municipalidades-no-pueden-alcanzar-el-70-de-ejecucion-presupuestal-noticia/

Un paciente diabético de 52 años procedente de Colcabamba, Huancavelica, consumió productos de nutrición, que le ofrecieron para controlar el peso, unos minutos después tenían altos niveles de azúcar. Al descompensarse lo evacuaron hasta el hospital Carrión en Huancayo, donde finalmente falleció.

Los familiares del paciente Mario Ll.R. (52), todavía en shock, contaron lo sucedido.

especialista. El endocrinólogo Francisco Meza Legua, lamentó que muchos de los pacientes abandonan el tratamiento para el control de la diabetes y optan por consumir “productos de nutrición”, cuando no saben ni qué contienen. Alertó que su consumo los puede llevar a un desenlace fatal.

“Irresponsablemente en redes sociales, hay campañas satanizando la insulina y metformina y en promocionando productos ‘naturales’, que no cuentan ni siquiera con un registro sanitario, son preparados de productos que nunca van a sustituir a un medicamento. Un paciente que usa insulina no debe dejarla y menos aún sin previa consulta a su médico”, mencionó el endocrinólogo.

Indicó que, en caso que el paciente quiera consumir algún producto natural, lo primero que debe hacer es consultarle al médico si lo puede ingerir, previa verificación de los componentes. Estos productos pueden dar una mejoría inicial, pero no servirán, sino al contrario puede afectar al hígado y hasta los riñones.

TRATAMIENTO. El hospital Carrión, cuenta con un programa, que incluyen a unos 1500 pacientes diabéticos. En el programa les realizan sus exámenes, les brindan charlas en alimentación, actividades física y alimentación.

En los últimos años se incrementaron los casos de diabetes, incluso los pacientes cada vez son más jóvenes, el menor de todos tiene 18 años. En la región Junín, el 15% de la población sufre de diabetes. Por ello es urgente someterse a un descarte e iniciar el tratamiento de control.

PROHIBIDO Pacientes no deben consumir preparados sin consultar al médico.

Diabetes

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que eleva el azúcar (glucosa) en la sangre cuando el cuerpo tiene problemas en su producción.

fármacos: insulina y metformina, para el tratamiento de la diabetes.