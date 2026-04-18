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Por la compra y venta de celulares robados y otros delitos, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo dictó 18 meses de prisión preventiva para 18 de los 22 investigados de la banda ‘Los Tecnológicos del Mantaro’.

El juez Rubén Guadalupe Ulloa tomó esta decisión, luego de tres días de audiencia. El juez consideró que los hechos encajan más en delitos de una banda y la compra de objetos robados.

A prisión

Según la fiscal de Crimen Organizado, Teresita Maraví, esta red se dedicaba a reunir celulares robados, desbloquearlos y venderlos, especialmente iPhones.

Además, usaban a otras personas para comprar bienes y obtener el dinero de forma ilegal.

Los que van a prisión son: Flor de María Curasma Clemente (a) “La Reina”, su hermano Ronal Curasma Clemente, Maruja Curasma Clemente, Élida Rosas Pariona, Antoni Ricci Jancachahua, José Arroyo León, Jhonatan Huatuco Aquino, Luis Sánchez Sánchez, José de la Torre Pérez, los policías César Padilla Sernaque, Raúl Paucar Davan, Jhordan Gamarra Calderón; así como Brayan Samaniego Peralta, Jordan Mescua Puente, Juan Damián O. y otros.