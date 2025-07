Sigue en marcha el proceso de Reasignación Docente 2025 por interés personal y unidad familiar. La UGEL Huancayo informó que la presentación de reclamos va del 7 al 9 de julio. Ayer, decenas de docentes acudieron a la sede, y un grupo denunció que el Comité de Reasignación no les permite corregir el Anexo 2. “Muchos docentes, sobre todo de zonas rurales, colocaron la dirección de su DNI en el formulario, ya que este no especifica que debía ser la del centro de trabajo. La UGEL recién publicó una fe de erratas el 26 de junio, justo cuando vencía el plazo de inscripción. Yo trabajo en Tarma, pero puse mi dirección en Huancayo y por eso me observaron. Ahora, ni siquiera nos dejan subsanar”, señaló el docente Seler Here.

Quejas

La UGEL Huancayo informó que en el Anexo 2 debe consignarse la dirección de residencia dentro de la UGEL de origen. “La situación ha generado desconcierto, sobre todo en zonas rurales, donde la información no llega a tiempo. Algunos recién se enteraron de la observación el 4 de julio, con los resultados preliminares. Nos están dejando fuera sin razón válida”, señaló.

La UGEL publicó una relación de 1,002 postulantes no aptos en el proceso de reasignación, por diversas observaciones. Entre los motivos figuran: errores en el Anexo 2 y Anexo 7, estar inmersos en procesos administrativos o tener sanciones, entre otros. “Somos 981 profesores observados por el anexo 2 y según la R.V.M. 054 exige solo firma y huella”, precisó Here. La publicación final de resultados es el 11 de julio.

Ante esto, los docentes afectados se están organizando para acudir a las autoridades, denunciar el abuso de autoridad y presentar una medida cautelar para paralizar el proceso. Por su parte, el maestro Nilton Paredes afirmó que los docentes observados cumplen con los requisitos establecidos en la norma, y que “la observación al Anexo 2 se basa únicamente en un detalle de forma y no de fondo”.

Finalmente, la maestra Luz Aliaga, de Chanchamayo, manifestó que desde el lunes permanecen en Huancayo sin recibir una solución. “Estamos perdiendo un día de clases, venimos desde lejos”, puntualizó.

Plazas

De acuerdo al Ministerio de Educación (Minedu) en la región Junín hay 3712 plazas para la reasignación docente.