Huancayo es la ciudad de la región Junín que en lo que va del año registró más de mil casos de violencia hacia la mujer. De esta cifra el 70% es de violencia psicológica contra las amas de casa, que son agredidas por sus parejas, quienes aprovechan su poder económico. En los testimonios que recogió el Área de la Mujer de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), las víctimas cuentan que son golpeadas en reiteradas veces con la promesa de cambiar, otras que eran víctimas de ultraje.

En la semana del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” que se conmemora el 25 de noviembre, el Área de la Mujer de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, de la MPH registra hasta el mes de agosto del presente año, 1950 casos de violencia. En tanto, la proporción de mujeres víctimas de violencia familiar por parte del esposo o compañero alcanzó el 30%.