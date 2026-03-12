Los dueños de restaurantes forman parte del grupo económico que viene siendo golpeado por la crisis energética. El incremento del precio del gas, los pasajes y los alimentos de primera necesidad, no les permite tener ganancias. Pero, todavía se resisten a subir los precios del menú y el pollo a la brasa, ya que perderían clientes.

“Aquí el cuarto de pollo lo vendemos a 10 soles, para tener ganancias se debería subir el precio a 13 soles, pero no se puede porque la gente no tiene ni para pagar”, dijo Rubio Pizarro de la pollería ‘El Pikito de oro’ del jirón Mantaro.

Mencionó que al día usan 6 balones de gas, que ahora subió a 55 soles y antes les vendían a 48 soles (7 soles más), encima hay escasez.

Rubio Pizarro lamentó que el Gobierno Central no subsidie a los emprendedores que pese a generar trabajo son los más afectados.

Como dueña de su negocio ahora solo piensa en trabajar para pagar el alquiler del local, impuestos y sueldos del personal. Con el incremento de los productos de primera necesidad se ve muy afectada.

Lo peor de todo, es que no cuentan con ningún apoyo del Gobierno Central, y se vulnera su condición de emprendedores, que viven de las ventas del día a día.