MIRA ESTO: Material electoral llega con resguardo policial a ODPE Huancayo y El Tambo

Este viernes, los directores de las instituciones educativas que han sido designadas como locales de votación harán entrega de las aulas a los trabajadores de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), para que se realice la señalización, a fin que queden expeditas para el domingo 12 de abril, día de las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, las ODPE, aún no han informado a qué hora será la entrega, lo cual les imposibilita definir en que horario van a realizar la suspensión de labores escolares.

cuantos son. Las ODPE dispondrán de unos 475 locales de votación, donde se instalarán 3,691 mesas de sufragio en Huancayo, Chanchamayo, El Tambo, Chupaca, Jauja y Tarma. En la región van a sufragar un millón 62 mil 500 ciudadanos que elegirán presidente, diputados, senadores y representante del Parlamento Andino.

La directora de la institución educativa Sebastián Lorente, Gina Dávila Munguía manifestó que la entrega de las 21 aulas será el viernes 10 de abril a las 14 horas, razón por la cual suspenderán las labores escolares en el turno de la tarde y el lunes 13 de abril, también se suspenderán las labores en el turno de la mañana.

“Todavía no me llega el documento de la ODPE para entregar las 60 aulas, estamos esperando y posiblemente se suspendan las clases el viernes en los dos turnos, pero no sabemos aún porque necesitamos una comunicación oficial”, dijo la directora del colegio Mariscal Castilla, María Márquez Roldan.

El subdirector del colegio Santa Isabel, José Galarza Lavado mencionó que también están a la espera de la confirmación de la ODPE, para saber a qué hora entregarán las 70 aulas y en qué turno se suspenderán las clases presenciales que serán virtuales.

El director del colegio Luis Aguilar Romaní, Roque Vera manifestó que solo sabe que el viernes entregan del local, pero no le han precisado la hora, lo que es necesario para definir la suspensión de las labores presenciales.

En la ODPE tampoco dieron información del horario de entrega de los locales, que tienen que ser señalizados para orientar a los electores.

Anoche, la Ugel Huancayo, informó que recibió el oficio múltiple N°00014-2026-Minedu, donde el personal de la ONPE, pide la disponibilidad de locales escolares para el proceso electoral a realizarse el domingo 12 de abril del año 2026. Allí, solicitan la disponibilidad de las instituciones educativas públicas y privadas que serán locales de votación, entre el viernes 10 y el lunes 13 de abril.