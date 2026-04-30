El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa podría ser aprobado antes del aniversario de la ciudad, según informó la gerenta del Impla, Patricia Muñoz Medina, tras la reciente reunión con el Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP). Precisó que actualmente se realizan ajustes, principalmente en los componentes de riesgos y transporte, incorporados luego de las lluvias registradas en febrero.

“Estamos complementando el tema de los riesgos debido a las lluvias ocurridas en el mes de febrero y también queremos tener un poco más desarrollado el tema del transporte”, señaló. La funcionaria indicó que estas modificaciones forman parte de la etapa final del proceso técnico, con el objetivo de contar con un PDM más completo antes de su presentación final.

Patricia Muñoz precisó que el equipo técnico prevé presentar un informe consolidado durante el mes de junio, el cual será evaluado por el directorio antes de ser elevado al Concejo Municipal. En ese marco, se proyecta que el PDM pueda quedar aprobado antes del 15 de agosto.

“Nosotros estamos culminando el PDM y vamos a mostrar ya el documento terminado para su aprobación en directorio y posteriormente llevarlo a sesión de consejo”, afirmó.

Asimismo, detalló que el plan ya incorpora derechos adquiridos, planes específicos y procesos de titulación de COFOPRI, además de 292 expedientes integrados. También se presentó un nuevo equipo técnico con especialistas, incluyendo un refuerzo en materia de transporte.